श्री मोदी, नाकाबन्दी अपराध थियो : युरोपेली राजदूतको ट्विट

भारतीय नाकाबन्दीका वेला नेपालस्थित युरोपियन युनियनकी राजदूत रहेकी रिन्छे टेरिन्कले ‘यी तस्बिर बिर्सन सकिँदैन’ भन्दै भारतीय नाकाबन्दीका वेलाको तस्बिर ट्विट गरेकी छिन् । उनले ह्यासट्याग रिट्विट गरेकी छिन्, : ब्लकेड वाज क्राइम मिस्टर मोदी (श्री मोदी, नाकाबन्दी अपराध थियो) । उनी अहिले बंगलादेशका लागि इयूकी राजदूत छिन् ।

मोदी र ओलीको ट्विट–संवाद : मोदीका तीन ट्विट, तीन सन्देश

१. प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निमन्त्रणामा म वैशाख २८ र २९ गते नेपाल भ्रमण गर्दै छु । यो भ्रमणले भारतको नेपालसँग मित्रवत सम्बन्धलाई दिँदै आएको उच्चतम प्राथमिकता प्रतिविम्बित गर्दछ । द्विपक्षीय साझेदारी थप मजबुत बनाउने दिशामा प्रधानमन्त्री ओलीसँग म विस्तृत छलफल गर्नेछु ।

I will be visiting Nepal on 11th and 12th May at the invitation of PM Mr. KP Sharma Oli. This visit reflects the high priority India attaches to friendly relations with Nepal. I will be holding extensive talks with PM Oli on ways to further deepen bilateral cooperation. — Narendra Modi (@narendramodi) 10 May 2018

२. भ्रमणमा म काठमाडौंबाहेक जनकपुर र मुक्तिनाथ जानेछु । यी तीर्थयात्रा र पर्यटनका दुई गतिशील केन्द्र हुन् । दुई देशलाई बलियो सांस्कृतिक सम्बन्धमा बाँध्ने प्रतीक पनि हुन् ।

Apart from Kathmandu, there would be visits to Janakpur and Muktinath during this Nepal visit. These are vibrant centres of pilgrimage and tourism. They are also testimony to the strong cultural ties that bind our nations. — Narendra Modi (@narendramodi) 10 May 2018

३. लोकतन्त्रको लाभलाई थप बलियो बनाउँदै र आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्दै नेपाल नयाँ युगमा प्रवेश गरिरहेका वेला नेपाल सरकारको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को दृष्टिकोण कार्यान्वयन गर्ने दृढ साझेदारका रूपमा भारत रहनेछ ।

As Nepal enters a new era of consolidating the gains of a democracy and achieving economic growth, India remains a steadfast parter of the Nepal Government to implement their vision of ‘Samriddha Nepal, Sukhi Nepali.’ https://t.co/EJvRwsmRBw — Narendra Modi (@narendramodi) 10 May 2018

मोदीलाई प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफ



नेपाल भ्रमणमा आउन लाग्नुभएका भारतीय प्रधानमन्त्री महामहिम श्री नरेन्द्र मोदीजीको स्वागतमा म प्रतीक्षारत छु । यस भ्रमणबाट दुई देशबीचको आपसी सद्भाव, सहयोग र समझदारी अझ प्रगाढ हुने विश्वाससहित उहाँको ‘सबका साथ–सबका विकास’को भिजन नेपालको विकास यात्रामा सहयोगी हुने अपेक्षा गरेको छु ।