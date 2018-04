वान टु वान वार्तामा अाेली-माेदी

प्रधानमन्त्री केपी ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच भेटवार्ता सुरू भएकाे छ । साँझ सवा ५ बजे नेपाली दुताबसामा नेपाली समुदायसँग अन्तरक्रिया गरिसकेका ओलीले समकक्षी मोदीसँग वान टु वान वार्ता गरेका हुन् ।

Delighted to meet the Prime Minister of Nepal, Mr. K.P. Sharma Oli. pic.twitter.com/mEkjk7XBdn

— Narendra Modi (@narendramodi) 6 April 2018